“Bombardea la violencia con piedad” el anuncio viral del momento

(Noticias Ya).- Un nuevo video publicitario de un atacante suicida que es desafiado por víctimas del terrorismo se ha vuelto viral en Medio Oriente luego que este fuera publicado por la compañía de telecomunicaciones kuwaití Zain el pasado viernes, víspera del Ramadán.

Zain lanzó el anuncio televisivo lanzó esta publicidad como parte del mes sagrado del calendario musulmán, en un esfuerzo por luchar contra el terrorismo que ha estado esparciéndose alrededor del mundo con muchísima rapidez.

Desde entonces, el video de tres minutos de duración ha logrado ser reproducido más de 2.6 millones de veces en YouTube. En las primeras escenas muestran a un hombre mientras fabrica un cinturón para ataques suicidas, con la voz de una niña pequeña, desafiándolo, algo que intenta tocar los sentimientos para como si se tratara de su familia o consiente de los inocentes.

“Has llenado los cementerios con nuestros niños y desocupado los pupitres de nuestros colegios”, se le escucha decir a la niña. Zain, un operador regional de teléfonos celulares con más de 45 millones de clientes, no respondió a las solicitudes para comentar al respecto y la razؚón por la que hicieron esta campaña antiterrorismo.

Sin embargo el mensaje de la compañía es inconfundible. “Rézale a tu Dios con amor, con amor, no con terror”, canta Hussain Al Jassmi, estrella de Emiratos Árabes Unidos y famoso en la región por cantar en varios dialectos árabes. “Sé delicado con tu fe, gentil, no severo. Confronta a tu enemigo con paz, no con guerra”.

El Ramadán suele ser el mejor mes para que las audiencias de televisión, como las familias, se reúnan a romper el ayuno que hacen desde que amanece hasta que atardece y vean programas juntos. Durante esta temporada los anunciantes invierten una buena parte de su presupuesto durante este mes sagrado para los musulmanes, que incluso ha llegado a ser llamado el ‘Superbowl del Medio Oriente’, en lo que respecta a pautas publicitarias.

En el pasado Zain había tocado fibras sensibles con sus creativos anuncios. El que hizo el año pasado con un mensaje de paz fue visto 13 millones de veces, mientras que el de la celebración de Eid al Adha (fiesta del sacrificio, la más importante para los musulmanes y que marca el final del Ramadán), tiene más de 24 millones de reproducciones.

Su último proyecto recrea las consecuencias de la explosión de un bus, mientras el atacante suicida camina por entre la carnicería que dejó el hecho. El hombre mira a las personas heridas cubiertas por el polvo, incluyendo a un niño con su cara sangrando, sentado en una silla naranja.

El actor del anuncio tiene un parecido al niño sirio cuya imagen le dio la vuelta al mundo y que también se volvió viral luego de ser rescatado de Alepo, el año pasado. La imagen de Omran Daqneesh. El terrorista recita frases islámicas pero es corregido por quienes están sentados en frente de él.

En los últimos días, una serie de ataques mortales ha subrayado la naturaleza global de la amenaza terrorista. Ataques en Gran Bretaña y Egipto han dejado docenas de muertos, incluyendo muchos niños. Ambos fueron reivindicados por ISIS.

La lucha se está llevando a cabo esta semana entre los combatientes del Estado Islámico y las fuerzas del gobierno en Filipinas, y la policía de Indonesia cree que los ataques suicidas de la semana pasada en Yakarta también están relacionados con ISIS.