VIDEO: Almeyda anuncia las primeras bajas de Chiva

Guadalajara, México. (ICITUS). El técnico de las Chivas Matías Almeyda, notificó a Néstor Calderón, que regresa al Santos Laguna, y al canterano Guillermo Martínez, como las primeras bajas del rebaño campeón; además, el ‘Pelado’ confirmo que fuera de esos dos elementos, prácticamente no habrá cambios en la plantilla para el Apertura 2017.

“He hablado con dos jugadores que sé que no van a continuar en el Club, con respecto a los refuerzos, considero que tengo un buen plantel, mis mejores refuerzos va ser recuperar a Cisneros, Brizuela, a Zaldívar, y desde ese lugar volver a tener un equipo protagonista y ver… no pedí grandes refuerzos ni muchos, he pedido uno” dijo Almeyda.

El timonel aseguró que utilizará a elementos de las Sub 20 para reforzar al primer equipo y mostrarlos, pues cree, que el proyecto de la cantera tiene que empezar a reflejarse y que mejor que dándoles tiempo con la plantilla mayor para así ir ganando experiencia.

Para finalizar, Almeyda dijo estar convencido de que los proyectos a largo plazo y los procesos dentro de un equipo se ven reflejados con triunfos, puesto que conquistar títulos los hace creíble, y ahora Chivas, ha llegado al objetivo máximo planteado en alguna ocasión dentro de la institución; sin embargo, también remarcó que eso no modifica ni las ganas ni la forma de trabajar con respecto a lo que se busca en el futuro para Chivas, pues aseguró, que están felices por haber obtenido la ‘primer gran victoria de Chivas’ con un solo entrenador y su cuerpo técnico, los títulos de Copa y de Liga.

José Antonio García I