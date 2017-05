VIDEO: Gignac amenaza con irse de Tigres

Monterrey, México. (ICITUS). Vaya genio del francés André Pierre Gignac, quien, aún con la frustración de haber caído en la final ante Chivas, ha soltado en sus redes sociales un mensaje en el que advierte que si deja el futbol mexicano será por causa de los medios de comunicación.

El francés, letal goleador durante toda la Liguilla, pero perdido y seco durante el partido definitivo de la final ante el rebaño sagrado, fue acusado en redes sociales de golpear a un reportero de cancha de Televisa; y la respuesta del francés en su cuenta oficial de Twitter fue rápida y contundente.

Acusó al reportero de mentiroso, para luego escribir que se arrepiente de no haberlo agredido en verdad, para terminar lapidario con la frase: “Si por culpa de la prensa me tengo que ir de México me iré”.

Y remata diciendo que está cansado de escuchar mentiras de la prensa mexicana.

Gignac ha sido una máquina de hacer goles en su paso por las Liguillas del futbol mexicano; en las que ha disputado 20 partidos y convertido 16 tantos; aunque también ha sido acusado por los medios de comunicación por recibir un trato suave de los árbitros que no se animan a amonestarlo, y menos a expulsarlo.

Habrá que ver si como frente al marco rival, sus palabras son cañonazos, o uno que otro petardo quemado que nada más no va a tronar.

Víctor Severino