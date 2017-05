Hombre de Colorado se busca en El Paso

(Noticias Ya).- Autoridades en Colorado piden la ayuda de la comunidad en El Paso para dar con el paradero de un hombre.

Richard Steven Rue, de 26 años, fue reportado como desaparecido este viernes en Colorado. Al ver su última ubicación, se descubrió que había estado ese viernes en el Burger King del 7900 N. Mesa. No se sabe si estaba de pasada o se quedó en el área. Rue sufre de una condición médica por lo que su familia está preocupada.

Él es descrito como un hombre blanco, mide seis pies, una pulgada, pesa 195 libras y fue visto por última vez, usando una camiseta negra del restaurante de hamburguesas In and Out, pantalones de mezclilla y botas negras de trabajo. Rue maneja un Ford Ranger blanco 1994 con placas de Colorado, 835XMF.

Cualquier información, por favor llamar al (915) 832-4400.