Joven muere durante exorcismo e intentan revivirlo

(Noticias Ya).- Un joven colombiano murió en extrañas condiciones tras ser sometido a un exorcismo por parte de una comunidad religiosa en Colombia, misma que intentó revivirlo antes de reportar su muerte.

El joven, identificado como Danilo Murrillo García, de 20 años, empezó a sentirse mal desde la mañana del pasado sábado, pero optó por ir con los pastores de su iglesia en lugar de acudir al médico.

La congregación realizó un supuesto exorcismo por medio de un ritual de sanación en el que participaron varios feligreses.

Pero, el joven no se sintió mejor. Por el contrario, empezó sentirse más enfermo con síntomas como desorientación, mareos y vomito.

Sin embargo, él mismo se negó a ir a un hospital y decidió quedarse en un apartamento cercano a la iglesia cristiana, en el barrio Villa del Socorro, en Medellín, para ser cuidado por los pastores.

Finalmente, Danilo murió la madrugada del pasado lunes, pero fue hasta unas horas después que notificaron a sus familiares debido a que intentaron revivirlo en la congregación.

El tío del joven, Arcensio García, ha denunciado el caso y relató a BLU Radio como su sobrino insistió en acudir a su iglesia cuando empezó a sentir malestares.

“Las pastoras me dijeron que Danilo había vomitado mucho, porque le habían hecho muchos rezos y que por eso había quedado débil. Recuerdo que él me dijo, ‘tío, lo que me acuerdo es que me dieron tres copitas de bebedizo’”, relató el hombre.

Ahora las autoridades investigan el caso y médicos forenses trabajan para determinar las causas de la muerte del joven. La iglesia cristiana no ha comentado nada al respecto, según detalla Noticias Caracol.