VIDEO: Ataque suicida en Kabul deja 80 muertos y 300 heridos

(Noticias Ya/CNN).- Un ataque suicida en el distrito diplomático de Kabul, la capital de Afganistán, la mañana de este miércoles causó la muerte de al menos 80 personas y dejó 300 heridos, confirmó el portavoz del Ministerio de Salud, Ismail Kawosi.

El ataque se produjo cerca de la Embajada de Alemania, a las 8:30 horas, local, y causó una enorme explosión.

ISIS se atribuyó la responsabilidad de ese ataque.

El ministro de Exteriores alemán, Sigmar Gabriel, dijo que el ataque ocurrió en el “inmediaciones” de la embajada y que funcionarios resultaron heridos.

“El ataque fue dirigido contra la población civil y los que están en Afganistán para trabajar con los afganos para un mejor futuro del país”, dijo Gabriel. “En el ataque, funcionarios de la embajada de Alemania también resultaron heridos. Pero todos los empleados están a salvo”.

Un vídeo de la escena mostraba una enorme columna de humo y vehículos de emergencia a toda velocidad hacia ella, en medio de gritos y sirenas a todo volumen.

La reportera del Wall Street Journal Jessica Donati dijo que un vehículo cargado de explosivos explotó cerca de la entrada de la Zona Verde. Un empleado resultó herido y la explosión rompió ventanas de la oficina del periódico, que se encuentra en la zona más fortificada de la ciudad, y se requiere pasar a través de varios puntos de control para entrar, dijo.

So the blast film held up pretty well outside my bedroom #kabulattack pic.twitter.com/el1Jov0yOf — Jessica Donati (@jessdonati) May 31, 2017

La explosión se produjo a una hora con mucha actividad en Kabul, cuando todo el mundo se va a trabajar.

“Una gran cantidad de personas entran en esta parte de la ciudad para trabajar en embajadas o en la base militar”, dijo Donati.

La Zona Verde alberga embajadas occidentales, instituciones gubernamentales y las residencias de los funcionarios de alto rango.

Este mes, otro ataque contra un convoy de tropas extranjeras cerca de la embajada de Estados Unidos en Kabul mató a ocho personas.

DETERIORO DE LA SEGURIDAD

La seguridad se está deteriorando en todo el país.

El Pentágono está considerando el envío de tropas adicionales a Afganistán, dijeron funcionarios militares estadounidenses al Comité de Servicios Armados del Senado este mes.

Las tropas adicionales podrían constar de personal de fuerzas especiales y soldados convencionales, y serían parte de la misión dirigida por la OTAN para entrenar, asesorar y asistir al ejército afgano en su lucha contra los militantes.

Hay alrededor de 8.400 soldados estadounidenses en Afganistán, la mayoría involucrados en la formación y el asesoramiento a las tropas afganas. Alrededor de 2.000 miembros del servicio de Estados Unidos participan en una misión contra el terrorismo que se dirige contra grupos terroristas como Al Qaeda e ISIS.

Las tropas estadounidenses han estado en Afganistán durante casi 16 años.