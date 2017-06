VIDEO: Maluma se molesta y abandona entrevista

(Noticias Ya).- El cantante Maluma ha sido duramente criticado en las redes sociales tras abandonar una entrevista por haberse molestado con una pregunta.

De acuerdo con Agencia México, el colombiano participaba en una entrevista para la cadena Univision cuando fue cuestionado acerca de la controversial canción “Cuatro babys”, la cual ha sido considerada sexista.

“¿Cuando tú grabaste el tema esperabas tanta controversia?”, preguntó Tony Dandrades. “Es que yo creo que vinimos a hacer una entrevista sobre lo de Pipe (Peláez) ¿no?”, respondió Maluma, visiblemente molesto, para después abandonar el set.

Tras el “escape” de Maluma, el presentador continuó entrevistando a su acompañante, el cantante y compositor Peláez.

Fuera de las cámaras, el también conocido como “Pretty Boy”, quien todavía traía el micrófono, comentó: “yo no lo conozco (a Dandrades). Entra en cosas que a mí no me interesa hablar en este momento”.