VIDEO: Pequeña gimnasta colombiana pide ayuda para seguir viviendo

(Noticias Ya).- Deisy Barrientos es una gimnasta colombiana de 10 años, quien se encuentra hospitalizada por una extraña enfermedad y, asegura, “no se quiere morir”.

De acuerdo con El País, la menor internada en la clínica La Salle en Cúcuta grabó desde su cama un video donde relata que vomita sangre, que tiene la frecuencia cardiaca alta, que le duele todo, y suplica ayuda para ser trasladada a un centro hospitalario del más alto nivel pues en donde está no hay médicos especialistas que puedan atenderla.

A los dos años, Deisy fue diagnosticada con el síndrome de Ehlers-Danlos, un trastorno que debilita el tejido conectivo, el cual brinda soporte a la piel, los huesos y los vasos sanguíneos. A pesar de este mal, la menor se llevó cuatro medallas en el campeonato nacional de gimnasia artística celebrado en agosto pasado.

Su tratamiento había sido efectivo, pero hace siete meses su estado de salud se complicó y la intervención de un especialista se volvió vital. Por ello, la menor tuvo la idea de filmarse pidiendo ayuda. Su mamá, Maira Rincón, dice que el “primer milagro” se les cumplió.

Horas después de publicar la grabación, fue aprobado su traslado y pudo ser atendida en la capital del país, Bogotá. “Desde hace cuatro meses estábamos pidiéndolo. La niña perdió once kilos en poco tiempo. Instauramos tutelas, pero siempre había un obstáculo”, dijo la madre.

El video se hizo viral y una ONG canadiense fue la primera en ofrecer ayuda. Después respondieron autoridades locales y nacionales.

“Han sido días duros, de indignación. Ver a la niña así, acostumbrada a entrenar varias horas al día, no es sencillo”, dice la mamá, quien espera que su hija pronto pueda recibir la atención especializada que necesita y los exámenes que llevan esperando desde hace seis meses.

“De todo esto me quedo con que no hay que darse por vencido, hay que luchar hasta el final. Los papás dudamos si denunciar o no por miedo a exponer a nuestros hijos, pero a veces ese camino es el único que queda”, finalizó Rincón.