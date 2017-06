VIDEO: Acepta Pulido que se sobrepasaron expectativas

Ciudad de México. (ICITUS). El atacante de Chivas, Alan Pulido, aceptó que se rebasaron las expectativas que se generaron antes de arrancar el torneo de Clausura 2017, después de conquistar el título de Liga y la Copa en seis meses “es lo mejor que me ha pasado en la vida”, dijo el ariete.

Pulido comentó que esperaban un buen torneo y terminar en los primeros puestos de la Copa, pero no llegaron a imaginarse que alcanzarían el doblete “es algo muy lindo en mi carrera, llegó en el mejor momento futbolísticamente y eso me alegra, cumplir el sueño, romper las expectativas desde que llegué acá por todo lo que se habló, yo creo que se cierra el sueño que siempre tuve”, externó.

Agregó que el Rebaño tiene un gran plantel, que le servirá hacer cosas importantes durante el Apertura 2017 y espera seguir por más tiempo en el equipo que comanda Matías Almeyda “Si por mi fuera me quedaría mucho tiempo acá, es una institución que me robó el corazón y que obviamente me siento cómodo y a gusto, siempre dando mi máximo esfuerzo y espero ganar más títulos”.

Apuntó que será de suma importancia que el equipo tenga varias competencias en próximo año futbolístico, que les permitirá crecer como equipo “este torneo que viene habrá cosas importantes, torneos internacionales, hay que empezar a trabajarlo, pero ahora hay que descansar y después pensar en dichas competencias”.

Manifestó que está preparado en caso de que el técnico de la selección mexicana, Juan Carlos Osorio, lo tome en cuenta para la Copa Oro o la Copa Confederaciones “yo estoy dispuesto a estar donde me digan”, sentenció.

Juan Antonio Dávalos