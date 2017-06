VIDEO: Enfurecida, ‘La Tigresa del Oriente’ renuncia a programa

(Noticias Ya).- El debut de la controvertida cantante conocida como “La Tigresa del Oriente” en el concurso televisivo “Bailando 2017” también se convirtió en despedida.

De acuerdo con el sitio especializado Rating Cero, la intérprete se enfureció al recibir una mala calificación por parte de los jueces Ángel De Brito y Marcelo Polino.

La cantante de “Nuevo Amanecer” renunció frente a las cámaras.

“Para mí no fue lamentable mi baile; yo hice todo lo que aprendí. Logré hacer todo lo que me enseñaron… lo que más me enojó fue el puntaje. No me merezco el cero dando todo de mí, lo mejor, más me parece una falta de respeto”, expresó posteriormente la famosa mujer.

La decisión de “La Tigresa del Oriente” fue interpretada por algunos como una amenaza, pero ella reitera que sí dijo adiós, aunque podría volver con una condición.

“Sí, renuncié, es una decisión total. A no ser que los señores me pidan disculpas públicamente. Porque yo no pienso quedarme”, expresó.