VIDEO: América pone en venta a todos sus jugadores

Ciudad de México. (ICITUS). América no tendrá transferibles de cara al Apertura 2017… pero si le llegan al precio, la cosa cambia. La directiva de las Águilas estaría dispuesta a escuchar por cualquier jugador, aunque el objetivo, aseguró Miguel Herrera, es reforzar al cuadro y no tanto desprenderse de futbolistas.

Y es que los rumores apuntan a que el equipo de Coapa prescindiría de los servicios de Javier Güemez y Carlos Darwin Quintero, aunque el ‘Piojo’ comentó que saldrían únicamente si existe una buena oferta por ellos, y aclaró que el único intransferible es William Da Silva, quien llegó en la gestión de Ignacio Ambriz.

“No es limpiar la casa, sino reforzarla. No hay transferibles”, dijo el Piojo en conferencia de prensa “Vamos a buscar lo que realmente necesitamos, si alguien pide a un jugador de América y puede salir sin afectar al equipo saldrá”, mencionó.

Agregó que no se utilizará a ningún integrante del plantel como trueque “moneda de cambio no es ningún jugador, hay jugadores que llegarás al draft y te lo pedirán, pero no me gusta hablar de que son monedas de cambio, normalmente los clubes se acercan para negociar y se llega a un acuerdo”, dijo

Indicó que en el Régimen de Transferencias buscarán refuerzos en algunas líneas que puedan ayudar a que mejore la calidad futbolística del equipo “vamos a buscar lo que realmente necesitamos, si alguien pide un jugador de América y no nos afecte le daremos la posibilidad de salir, y eso nos permitiría tener más lana para comprar a alguno que nos interese”.

Agregó que el objetivo es utilizar a jugadores de la cantera para conformar un cuadro competitivo “La Volpe dejó jugadores bien en la cantera, sumó gente y aprovecharemos eso; que el América vuelva a ser gente de cantera la que de solidez”, sentenció.

Juan Antonio Dávalos