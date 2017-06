Inicia el decomiso de vehículos en Ciudad Juárez

(Noticias Ya).- Inicia un programa de cacería en contra de propietarios de vehículos sin placas ni registro en Ciudad Juárez,

Agentes de la fiscalía del estado de Chihuahua reportaron el decomiso de los dos primeros vehículos que circulaban sin placas en Juárez. Así se da inicio a un completo programa de cacería de autos sin placas con motivos de seguridad después de que los más recientes ataques armados y ejecuciones los delincuentes han utilizado autos sin placas ni registro.

“Estos vehículos son utilizados por las personas que cometen ilícitos por lo que bueno ya se está trabajando en esta situación para poder sacarlos de circulación todos los vehículos que no porten algún engomado o las placas de circulación,” informó Alejandro Ruvalcaba, vocero de fiscalía.

Sin embargo, el presidente municipal de Ciudad Juárez, Armando Cabada dijo que la ciudad no participará en estos operativos porque no van en contra de la delincuencia sino que la mayoría de los propietarios de autos sin placas son gente de bajos recursos que no han tenido oportunidad de regularizar su situación. “Pues yo esperaría algún programa del gobierno federal para poder legalizar esos vehículos. A lo más que nos alcanza cuando cometen alguna infracción es a infraccionarlos también por no traer la placa pero decomisar, primero no soy una autoridad que decomise, nosotros no estamos facultados para eso así que pues en ese tema si no le vamos a entrar.”

Por su parte el secretario de gobierno dijo que los decomisos también incluyen los engomados de circulación que proporcionan diversas organizaciones y que no tiene validez oficial.

“Hay todavía los permisos que se han otorgado con carácter provisional en ausencia de la placa metálica que el fabricante no ha aportado. Estamos en espera de que se de esta situación,” agregó César Jáuregui, secretario de gobierno.

Las autoridades afirman que los vehículos que circulen en el estado de Chihuahua con placas extranjeras principalmente de estados como Texas, Nuevo México, Colorado y Arizona no tendrán ningún problema siempre y cuando sus placas estén vigentes y cuenten con toda su documentación en orden.

Luis Escalera