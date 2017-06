Retiran nueces de las tiendas ALDI

(Noticias Ya).- La compañía Star Snacks de Jersey City, NJ retiró uno de sus productos de nueces por la posible presencia de residuos de cristales.

El producto, Southern Grove Cashew Halves and Pieces with Sea Salt, fue distribuido en latas de ocho onzas con las fechas de consumo del 27 y 28 de noviembre del 2018 y con el código 041498179366 en la etiqueta.

Según el U.S. Food and Drug Administration, la compañía retiró el producto tan pronto recibió quejas de consumidores que hallaron los cristales en el mismo. Hasta el momento, no se han confirmado heridos.

Las nueces fueron distribuidas en las tiendas ALDI de los siguientes estados: Alabama, Arkansas, California, Florida, Georgia, Iowa, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Maryland, Michigan, Minnesota, Missouri, Mississippi, Carolina del Norte, Nebraska, Nueva York, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Virginia, Washington D.C., Wisconsin y West Virginia.

Se les urge a los clientes que han comprado este producto que no lo consuman. Lo pueden devolver a la tienda más cercana para un reembolso o disponer de ello. Si tiene alguna pregunta sobre la situación, puede comunicarse con Star Snacks llamando al 201-882-4593, de lunes a viernes desde las 9:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. o escribiendo a RecallFEQ01@gmail.com.

Ningún otro producto resultó afectado por esta situación.