California: Bares abren sus puertas temprano por el mensaje de Comey

(Noticias Ya).- Llueve y no escampa. Así están los escándalos en la política del gobierno Trump. El exdirector del FBI, James Comey dará su testimonio el jueves y los bares de California aprovecharon para abrir sus establecimientos desde las 6:00 a.m. para transmitir el mismo.

Esto lo han comparado como si fuese el “Superbowl” o una juego de la Copa Mundial de la FIFA, incluso una pelea de boxeo.

El testimonio de Comey ante el Comité de Inteligencia en el Senado dará inicio a las 7:00 a.m., tiempo del Pacífico, y será transmitido por televisión e internet.

Entre los bares que abrirán desde temprano están: Clooney’s Pub y Gina & Carlo’s (San Francisco), Tom Bergin’s, Tattle Tale Room, Lei Aloha, Lost & Found, The Scarlet Lady Saloon, First Cabin Bar, The Castle Sports Bar and Grill y Stovepiper Lounge, (Los Ángeles).

Mientras que en Washington D.C, Shaw’s Tavern tendrán especiales en las bebidas y dijo que regalará tragos cada vez que Trump publique un tweet durante el mensaje de Comey.