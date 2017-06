Controversia: Publicación acusa a policía de Texas de agredir a un niño

(Noticias Ya).- Sin dar muchos detalles, una publicación en Facebook se hace viral causando controversia.

Diego Gutiérrez de El Paso, Texas compartió el cinco de junio, fotos y un video con el encabezado “Letting u guys know to be aware of this “officer”. What he did to my son after turning into him after a call which had nothing to do with him. Thought all of them were here to serve n protect.”

Gutiérrez alega que le habló a la policía de El Paso para atender un percance que no está relacionado con su hijo. Sin embargo, uno de los oficiales de apellido Spencer le dejó un moretón debajo de la barbilla.

En el video donde aparece el niño afectado, da a conocer como le hizo el oficial. Gutiérrez interpuso una denuncia por lo que nos comunicamos con las autoridades quienes confirmaron que sí existe una queja en contra del oficial Spencer.

Por el momento no pueden dar información del caso pero quieren aclarar que la foto del policía que muestran en Facebook no es la de Spencer.

La publicación se ha compartido miles de veces junto a comentarios en contra y a favor del oficial.

Quienes están en contra, mencionan que han tenido percances de violencia con el mismo policía, mientras quien lo defiende, esperan escuchar la parte de él antes de saltar a conclusiones.

Estaremos al pendiente de la denuncia.