Descubre negocio en Facebook que promete cejas perfectas y las destrozan

(Noticias Ya).- Circula un video donde una mujer pide que se haga justicia ante el mal trabajo que le hicieron en una estética de belleza.

El 21 de marzo, la mujer, de 41 años, encontró el negocio “Cejas Perfectas” en Facebook y decidió hablarles para ver si podía hacer una cita. La promoción de tres mil pesos (170 dólares) era para realizarse “microblading de cejas”, lo último en maquillaje semipermanente.

De inmediato les comentó que tenía la ceja tatuada y pregunto si eso era un impedimento para hacerlo. Las encargadas del lugar mencionaron que no había ningún problema. Al llegar el procedimiento realizado por dos empleadas y las dueñas tenía que durar dos horas sin embargo terminó después de cinco.

Los hechos ocurrieron en una clínica en la plaza Canaima en Cancún, México en donde ya se interpuso una denuncia ante el Ministerio Público. Mientras que la mujer comentó a medios locales que, “desde el primer día, llegué a mi casa y me las ví, no dormí, a las cinco y media de la mañana, me puse a pensar tantas ideas, cómo podía yo ahorcarme”.

Por ahora con apoyo de amigas busca exigir justicia.