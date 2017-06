Juicio del hombre que convenció a una pareja de entregarle a sus 6 hijas

(Noticias Ya).- En Pensilvania, acusan a un hombre de violar a seis hermanas. Lee Kaplan, de 52 años, fue declarado culpable de 17 cargos. Entre ellos, violación de menores, asalto sexual legal y asalto indecente.

La historia de este juicio comienza hace cinco años, cuando Kaplan convenció a una pareja de la comunidad Amish de entregarles a sus seis hijas. Los padres de las víctimas, quienes también enfrentan cargos, fueron identificados como Savilla y Daniel Stoltzfus. En ese entonces tenían problemas económicos por lo que Kaplan, quien alegaba que era un “profeta”les ofreció dinero.

Según la madre de las niñas, el hombre les comentó que tuvo un sueño con Dios donde supuestamente le habían comunicado que tenía que hacerse cargo de las menores.

Fue así que primero se hizo cargo de la niña de nueve años, quien era su esposa. La mayor de las hermanas, de 10 años, quedó embarazada en el 2013 cuando tenía 14 y para los 17 tuvo el segundo hijo con él. Para el nacimiento, la madre de las menores y el resto de las hermanas se fueron a vivir con él. En total Kaplan vivía con 12 mujeres cuando fue detenido en junio del 2016.

El hermano mayor de las víctimas se dio cuenta de la violación de sus seis hermanas después de una conversación con una de ellas. De inmediato alertó a su padre quien no estaba feliz de saberlo. Mientras las menores lo defendían, ya en el juicio contaron como tenían relaciones sexuales con él.

Las seis víctimas de violación testificaron que no podían salir y no iban a la escuela ya que después se podían topar con espíritus malos, además no acudían al médico y tenían mala higiene y se referían a él como el “maestro”. Por su parte la madre agregó en el juicio que “todo lo que provenía de él eran cosas buenas”.

Estaremos al pendiente de la sentencia.