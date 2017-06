VIDEO: El embarazo del hombre transgénero que espera su primer hijo

(Noticias Ya).-Como cualquiera en su tercer trimestre de embarazo, Trystan Reese está lidiando con los antojos y la acidez. Pero, a diferencia de a mayoría de padres primerizos, Reese es un hombre transgénero que está esperando un bebé con su pareja de hace siete años, Biff Chaplow.

Estos hombres de Portland, Oregon, recibirán a su hijo en julio próximo.

“A medida que avanza el embarazo es cada vez más obvio que no se trata solamente de un hombre con una panza cervecera”, le explicó Chaplow a la afiliada de CNN KATU.

Reese, a quien se le asignó el género de mujer cuando nació y dice que mantiene sus “partes originales”, añadió que él nunca quiso cambiar su cuerpo.

“Me siento bien con el hecho de que mi cuerpo sea trans. Me siento bien siendo un hombre con un útero y la capacidad de tener bebés. No siento que eso me haga menos hombre. Simplemente ocurre que soy un hombre que puede tener un hijo”, añadió Reese.