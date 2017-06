Colombiano recuerda cómo salvó su vida en Pulse

(Noticias Ya).- Un joven colombiano recuerda cómo sobrevivió a la tragedia que ocurrió en la discoteca Pulse en Orlando el pasado 12 de junio.

Juan José Cufiño relató a Noticias Caracol que a las 2:00 a.m. se encontraba con cinco amigos celebrando su fiesta de despedida antes de regresar a Colombia. Cuando iba por la última cerveza con sus amigos, Joaquín y Jean Carlos, comenzó el tiroteo.

“Nadie sabía qué estaba pasando realmente. El sonido de las balas se confundía con la última canción que sonaba en Pulse”, agregó.

El pistolero disparó a los amigos de Juan José, quienes cayeron al piso y entonces solo quedó Cufiño.

“El tipo se me viene encima, estaba muy cerca de mí, yo estiro mi brazo derecho para tratar de tomar su arma pero fue inútil. Ahí, me disparó en el brazo, luego en la rodilla, luego en la pelvis y ahí caí de rodillas. El tipo me iba a disparar en la cabeza, no sé qué pasó, me agaché y me disparó en la espalda”, dijo Cufiño.

Añadió que le gritó al atacante que parara, le dijo “no más, no más” y cuando vio que su brazo le colgaba, cayó al piso y se hizo el muerto.

Recordó que un policía lo tomó por un brazo y lo arrastró afuera.

Sus heridas eran tan graves que tuvo que ser inducido a un coma. El joven fue sometido a 30 cirugías y se despertó seis meses después con dos noticias devastadoras: no iba a poder caminar más y su amigo Jean Carlos había muerto. En ese momento preguntó para qué le habían salvado la vida y que no quería seguir viviendo.

El joven, quien regresó a Colombia hace solo 15 días, dijo que está agradecido y quiere rehacer su vida junto a su familia.