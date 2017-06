“Pulse era como un reencuentro de amigos”

(Noticias Ya).- A un año de la tragedia del club nocturno Pulse, Noticias Ya Orlando habló en exclusiva con dos jóvenes puertorriqueños que estuvieron en el lugar una semana antes del incidente.

El estilista Roberto de Jesús expresó que ir a Pulse, “era como llegar a casa. Te encontrabas con tantas amistades de Puerto Rico que se mudaron a Orlando y era tener un reencuentro de amigos. Además que esos amigos te presentaban a su núcleo de amigos y la pasabas chévere”.

Por otra parte, Rafael Vega, nos describió la discoteca como un lugar alegre, divertido, donde bailabas y la pasabas bien.

Le preguntamos a ambos qué recordaban de esa fecha, a lo que Vega nos respondió, “me encontraba en Miami. Cuando me enteré no paraba de llorar porque yo pude haber estado allí. Perdí muchos amigos y de inmediato me dirigí hacia Orlando, al lugar de los hechos. Tambié recuerdo que mi celular no paraba de sonar, es por eso que me levanto y me percato que todos me preguntaban si estaba bien. Era como estar en un sueño”.

De Jesús por su parte no relató que la semana antes había hecho nuevos amigos y “el sábado estaba con unas amistades y hablamos con varios de ellos para invitarlos a la parada gay en Cabo Rojo y nos acostamos a dormir. Como a las 6:00 a.m. los celulares comenzaron a sonar y nos comienzan a decir qué estaba pasando. Unos amigos no aparecían, otros ya estaban heridos. Esto fue un caos para nosotros porque estabamos de manos atadas por estar en Puerto Rico.

Ambos coincidieron que recordarán a sus amigos cómo eran, cómo disfrutaban juntos y no cómo murieron.