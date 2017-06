VIDEO: El conmovedor comercial de un niño sin almuerzo en la escuela

(Noticias Ya).-Un comercial realizado a petición del gobierno noruego para impulsar el incremento de hogares que apoyan a niños ajenos que han sido maltratados o abandonados, ha conmocionado a las redes.

El anuncio, que fue compartido en la cuenta de la organización The Norwegian Directorate for Children, Youth and Family Affairs, ha tenido más de 4 millones de vistas, publicó Pulzo.

En el anuncio se puede ver que al terminar una clase, todos sacan sus loncheras y la de un niño está vacía. Triste, sale del salón para beber agua de la fuente y se toma un momento para mirar por la ventana.

Cuando regresa al salón, nota que su lonchera está repleta de comida y extrañado empieza a ver a su alrededor, entonces descubre que sus compañeritos han sido cómplices de tal gesto de amor.

El comercial ya acumula más de 120 millones de reproducciones en la página de Facebook ‘Everything about silence’.

“Las soluciones, muchas veces, están más cerca de lo que crees. Ahora necesitamos más hogares de acogida”, frase con la que termina el comercial que conmovió a miles de personas, reportó Sunny Skyz.

Te dejamos el conmovedor video que, por el gran mensaje, valdría la pena compartir con tus hijos: