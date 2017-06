Compañía de mudanza no les regresa sus pertenencias

(Noticias Ya).- “Que me regresen mis cosas, es lo único que quiero que me regresen mis cosas”

Así es como la señora Rosa le manda un mensaje a la compañía de mudanzas ‘Coleman’ a quienes acusan de maltratar sus muebles y perder algunos artículos que se perdieron durante una mudanza.

“Nos dijeron que nuestros muebles iban a estar bien resguardados es una caja de madera grande todos metidos ah, nosotros confiamos en eso y dijimos está bien no tenemos que hacer nada, no sus muebles van a estar bien protegidos”, comentó Rosa Silva.

En agosto del 2016 Rosa y su esposo fueron trasladados a otro hogar como parte de una remodelación por la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de El Paso.

Pero desde abril que los volvieron a re ubicar, sus muebles regresaron defectuosos y otros simplemente desaparecieron.

“Me falta mi crapat, me falta mi bajilla de sartenes, me falta mi copiadora e imprimadora, me faltan 3 lámparas, una de pedestal que era antigua”.

Tratamos de comunicarnos con la compañía ‘Coleman’ pero en repetidas ocasiones se negaron a contestar.

Por su parte, el vocero de la Autoridad de Vivienda nos comentó que después de dos semanas casos como este pasan a ser responsabilidad de los clientes y las compañías de mudanza, sin embargo darán seguimiento a este incidente.

“Recibimos menos de 2 por ciento de llamadas de una situación que las cosas no eran en el mismo condición o algo así pero todavía vamos a trabajar con estos residentes para identificar una solución”, comentó Javier Camacho, vocero “Autoridad de Vivienda de la Ciudad de El Paso”

Rosa y su esposo quienes a raíz de esto se han enfermado por el estrés de la situación solo piden una respuesta.

“Si pues sí, francamente si, robada por que son mis cosas, son cosas que compramos con sacrificio”, finalizó Rosa.

Información de Edgar Ramírez