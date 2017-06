Empleados de una compañía en El Paso exigen el pago de cientos de horas

(Noticias Ya).- Un grupo de proveedoras de salud de una agencia de cuidados de salud en El Paso exigen se les pague su sueldo después de que se les debe hasta 100 horas de trabajo.

Como muy poco profesional, es como este grupo de personas empleadas de la agencia ACO Provider Services, catalogan al encargado de la empresa ya que presuntamente no les han pagado sus sueldos.

“A mi me debió haber pagado la quincena pasada y no me pagó, nada más me pagó dos horas y me debe 117 horas y yo ya salí de ahí y no me ha pagado, se supone que saliéndome de ahí me iba a pagar,” Olga Garza comentó.

De acuerdo a las proveedoras de salud, los sueldos provienen del estado, pero el encargado de la agencia les ha dicho que esta asesorado con su abogado y no está haciendo nada indebido.

“Pero o sea que es lo que vas a hablar con tu abogado, ¿qué te estas quedando con dinero del estado? porque es dinero del estado con el que él se está quedando,” Lorena Green, empleada agregó

“Ya tienen sus horas trabajadas y no es justo porque ese dinero viene del gobierno,”Francisca Grajeda, encargada de Coalición Asistentes Personales de Texas.

Noticias 26 se comunicó con ACO Provider Services y aunque no quisieron hablar frente a nuestras cámaras, confirmaron vía telefónica haber tenido retrasos con los pagos, pero que se trata de un mal entendido y que ese dinero será remunerado.

Mientras tanto, estas proveedoras de salud ya empiezan a sentir los estragos de la falta de salario. “Para el pago de la casa, las cuentas, ahorita tengo todo vencido porque mi sustento es mi cheque, lo que he trabajado”.

Hay personas que han perdido su casa, que están ahorita sin pagar sus carros, la renta y muchas ya estan hasta en la calle.

Viri Solano informa.