Polémica por obra de teatro donde asesinan a ‘Trump’

(Noticias Ya).- Una nueva interpretación de “Julio César”, obra icónica de William Shakespeare, ha causado polémica por asesinar al personaje principal, inspirado en el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

De acuerdo con New York Daily News, empresas como Delta Airlines y Bank of America han decidido retirar su patrocinio al Public Theater de Nueva York y su programa “Shakespeare in the Park” después de que la compañía mostrara a “Caesar” (Gregg Henry), quien porta un parecido innegable con el presidente, siendo apuñalado por un grupo de mujeres y minorías raciales.

Asimismo, su esposa Calpurnia (Tina Benko), tiene un acento y un aspecto similar al de la primera dama Melania Trump. La obra original cuenta la historia de un líder asesinado por senadores romanos tras convertirse en un tirano.

“Me pregunto cuánto de este ‘arte’ es financiado por los contribuyentes. ¿Cuándo se convierte el arte en discurso político?”, cuestionó Eric Trump, hijo del presidente, a través de Twitter el domingo.

Esa misma tarde, la aerolínea Delta retiró su patrocinio de cuatro años, valuado entre 100 mil y 499 mil dólares anuales.

“Sin importar tu postura política, esta gráfica puesta en escena de ‘Julio César’ no refleja los valores de Delta Air Lines. Su dirección creativa y artística cruzó la línea del buen gusto. Les hemos notificado sobre nuestra decisión inmediata de finalizar nuestro patrocinio como la aerolínea oficial de The Public Theater”, indicó un vocero de la empresa en un comunicado.

“Bank of America apoya programas de arte a nivel mundial, incluyendo una sociedad de 11 años con The Public Theater y Shakespeare in the Park. (El teatro) decidió presentar ‘Julio César’ en una forma con el objetivo de provocar y ofender. De haber sabido sobre esta intención, habríamos decidido no patrocinar (la obra)”, indicó a su vez un vocero de Bank of America.

La puesta en escena incluye una advertencia sobre la violencia del asesinato, mientras que en su sitio oficial, el director artístico Oskar Eustis exhorta a no tomar la obra de forma literal.

“Julio César puede ser vista como una advertencia para aquellos que tratan de luchar por la democracia con medios antidemocráticos. Luchar contra el tirano no significa imitarlo”, expresó, mientras que aseguró que cualquiera que vea su producción “se dará cuenta que de ninguna manera promueve la violencia”.

Cabe destacar que una interpretación de la obra en 2012 situó la acción en la presidencia de Barack Obama, y ésta no perdió patrocinios.