Campamento de verano deja olvidada a una niña en un parque de Lakeland

(Noticias Ya).- Un campamento de verano en Lakelando dejó olvidada a una niña de cinco años en un parque.

Se informó que el incidente ocurrió el lunes en Common Ground Park, cuando el campamento de “Keeping It Real Ministries” llevó a los niños al parque.

La menor fue vista por una mujer y junto con otras madre trataron de dar con el grupo de la niña. Acto seguido llamaron a la Policía y dieron con la madre a través de las redes sociales.

El Sargento Gary Gross del Departamento de la Policía de Lakeland dijo a ABC News que en este caso no se impondrán cargos porque no es apropiado en este caso, ya que la menor no resultó herida, le dieron comida y se encuentra con buen estado de salud. Agregó que al parecer que fue un accidente se contactó al Departamento de Menores y Familias.

La madre de la niña dijo estar muy enojada con la siutación porque tomó alrededor de dos horas y media para poderse reunir con su hija.

Cabe destacar que el lunes fue el primer día de la menor en el campamento y ya fue registrada en otro.

Mientras que “Keeping It Real Ministries dijo que el incidente ocurrió porque la niña no llevaba el uniforme del campamento. Agregaron que se reunieron con DMF para tomar otras medidas para que este tipo de incidente no vuelva a ocurrir.