Foto: Joven termina con su novia por un “detalle” físico

(Noticias Ya).- Un joven estadounidense ha generado indignación en las redes sociales luego que su exnovia publicara en su cuenta de twitter la razón por la que este terminó su relación con ella.

Katie, relató su historia de amor en unas simples publicaciones en su cuenta de Twitter, según la joven, el pasado 1 de junio le había enviado una fotografía a su novio Matt luciendo un bikini y su reacción la dejó sorprendida y muy avergonzada.

Lo que cualquier persona esperaría es que su pareja la halagara pero este no fue el momento de Katie, su novio le dijo que no le gustó la foto y esta le pregunto la razón, su contestación fue “tienes celulitis en las piernas y odio que tu abdomen no se vea como me gustan”.

Además en el comentario publicado por medio de una captura de pantalla añadía “Esas cosas me han estado molestando desde que te invite a salir. Lo lamento, me siento un idiota” pero Katie no se quedó con la contestación y le dijo “bien, porque lo eres”.

A consecuencia de las expresiones de Matt, los usuarios reaccionaron con indignación dejando comentarios positivos para la joven, entre estos “eres hermosa, él no te merece” y otros buscaron el perfil del joven para dejarle mensajes no muy alentadores.