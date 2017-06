Regal Cinemas ofrecerá películas a solo $1 este verano

(Noticias Ya).-Si eres amante de las películas pero tu familia es muy grande y no es posible llevarlos a todos al cine, debes enterarte que este verano eso podrá ser posible ya que Regal Cinemas ofrecerá funciones a solo $1.

Como parte de una iniciativa para juntar a las familias durante las películas la compañía de proyecciones realizará el “Summer Movie Express”, este evento que se ha convertido en una tradición de Regal Cinemas todos los veranos trata de crear recuerdos para los niños y los padres para que disfruten de las películas juntos.

Los boletos para este evento ya están disponibles en la boletería a partir de las 10 a.m. los martes y miércoles. Hasta el momento todas las semanas habrá dos películas destacadas en una hora matutina. Una porción de cada admisión de $1 será donada al Instituto Will Rogers. Este año se presentarán películas como Trolls, Sing y The Lego Batman Movie.

La cartelera de las películas especiales es: