VIDEO: Examina tu jardín para salvar a estos bebés antes de podar el pasto

(Noticias Ya).-Un especialista en control de plagas de Ontario, compartió un video donde advierte sobre la importancia de comprobar si hay nidos de bebés de conejo en tu jardín antes de podar el césped y ha conmocionado a internet.

El especialista, Jared Houliston, sabe todo sobre estos nidos ocultos bajo hierba la muerta y asegura que a menudo recibe llamadas de personas que han atropellado alguno.

Asegura que ese pedazo de hierba de tono marrón en tu césped, podría ser más que hierba muerta. Si lo despegas o levantas un poco, podrías encontrar un pequeño nido de bebés conejo retorciéndose justo debajo de la superficie.

Houliston, propietario de Ontario Wildlife Removal Inc. en Brantford, Ontario, realizó un video en el que advierte a todas las personas que van a podar el césped, verificar si hay nidos de conejo.

El clip que compartio en la cuenta de Facebook Ontario Wildlife Removal Inc , donde explica cómo encontrar lo snidos, lo ha hecho famoso en internet pues el video tiene millones de reproducciones.

“Si encuentra bebés de conejo en tu césped, ¿qué haces? #Comparte este mensaje para ayudar a salvar a los bebés. A menudo es demasiado tarde cuando la gente corta su césped y no los ve. Vea el #vídeo y le mostraremos exactamente lo que está sucediendo. Además, ¿a quién no le gusta ver un video de conejos bebé?”, escribió Houliston junto al video.

Houliston publicó el video en Facebook a finales de mayo después de que descubriera un nido de diminutos conejos justo debajo de la superficie del césped de un cliente, pero aparentemente, eso no es inusual.

Él recibe múltiples llamadas cada semana de personas que no se habían percatado de los nidos y golpean accidentalmente a los conejos con sus cortadoras de césped, dijo. Por eso quiere que la gente compruebe antes de podar.

“A medida que llegan los meses de primavera, recibo un montón de llamadas diciendo ‘yo estaba cortando mi pasto y pasé encima de un nido de conejo'”, dijo en entrevista a CBC News. “Me di cuenta de que estaba recibiendo más y más de esas llamadas.”

Explicó Houliston que los primero días de nacidos, los conejos se ven como “pequeños puntos”, así se debe hacer una búsqueda exhaustiva y revisar bien la hierba muerta color marrón antes de podar el césped.

Así que podrías tener un criadero de conejos bajo tu propio jardín y no saberlo. Pero si no los quieres allí, dice el especialista que no hay nada de qué preocuparse, ya que en un par de semanas los conejos saltan por su propia cuenta.

Aunque Houliston está sorprendió por lo mucho que el video ha llamado la atención en internet, se siente feliz de que el mensaje se esté difundiendo: