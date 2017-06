VIDEO: Político mexicano copia y se pelea con la serie ‘House of Cards’

(Noticias Ya).- La cuenta de House of Cards en Twitter lanzó un mensaje para el exalcalde de Tlaxcala, Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, luego de que este plagió frases de un discurso que pronunció el personaje ficticio Frank Underwood, protagonista de la serie.

“A todos los mexicanos: Esto no es una competencia. Les sorprendería de dónde viene la inspiración de algunas personas. Presten atención”, dice el personaje Doug Stamper, asesor de Underwood, en un video publicado en redes sociales este martes que incluye el hashtag #Tlaxcala.

La imitación no es siempre la mejor forma de adulación. #Tlaxcala pic.twitter.com/WeA6wilGW3 — House of Cards (@HouseofCards) June 14, 2017

Covarrubias lanzó en redes sociales la tarde de este martes un video donde utilizó un discurso del personaje ficticio Frank Underwood, presidente de Estados Unidos en la serie ‘House of Cards‘.

En el material publicado en su página de Facebook, Covarrubias aparece detrás de un escritorio, en la misma postura que el personaje principal de la serie de Netflix. Usuarios de redes sociales lo acusaron de plagiarse el texto del programa de televisión.

Covarrubias Cervantes fue director de Planeación del actual ayuntamiento de Tlaxcala. En 2014 trascendió que fue detenido por orinarse al interior de un taxi colectivo que se dirigía al Aeropuerto Internacional de Los Cabos, luego de encontrarse en estado de ebriedad.

“¡Cuántas veces te han dicho que no puedes! Me han criticado y sin embargo me he ganado tu confianza, estoy dispuesto a trabajar con quien sea necesario para lograr lo que queremos”, indica Covarrubias en el video.

Luego, Covarrubias publicó un nuevo video en su página de Facebook diciendo que “Copiar no es el objetivo; la atención del mundo sí”.

“Para el presidente de los Estados Unidos Frank Underwood y su gabinete: no es una competencia, ni tampoco fue un error. Ahora tengo tu atención, Frank. No creerás de dónde viene la inspiración”, dice el exalcalde, citando parte del mensaje de Netflix.

*Información de CNN/Expansión