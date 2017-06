Aún no hay arrestos por abuso de niña de 7 años.

(Noticias Ya).- El Departamento de Policía de Wichita no ha podido dar con el sospechoso involucrado en el abuso sexual de una niña de 7 años que ocurrió el pasado fin de semana. Aunque la policía no ha compartido más información sobre el crimen, un experto en crimen señala que este es un caso en el los investigadores no se detendrán hasta atrapar al culpable. La descripción del sospechoso detalla que es un hombre anglosajón, cara afeitada y pantalón de mezclilla. Aunque la información es vaga, los investigadores están seguros de que puede ayudar a dar con el presunto culpable. Si usted tiene información sobre este caso, favor de comunicarlo a las autoridades.