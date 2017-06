Estudiante soñador se ve beneficiado por DACA

(Noticias Ya, El Paso).- La acción diferida daca hoy cumple 5 años y con ellos son miles los jóvenes que se han visto beneficiados por este programa, tal es el caso de un joven en nuestra comunidad.

Se trata de David Gámez de 20 años, que cuando tenía 10 años el y su familia perdieron todo y se vieron forzados a ingresar a los Estados Unidos.

“Yo estaba viviendo en Cancún y perdí mi casa en un huracán y pues nos quedamos sin casa y sin otra opción mas que venir aquí a el paso y empezar una nueva vida verdad”, mencionó David Gámez

Gámez ha sido beneficiado con daca desde que esta acción comenzó, y asegura que está sumamente agradecido por esta oportunidad.

“Yo he venido aquí a la escuela, he atendido a la escuela pública desde cuarto grado y este pues yo me siento afortunado y suertudo y honorado de estar en este país porque yo sé que es un país muy fuerte, y muy exitoso y yo quiero ser parte de ese éxito“, aseguró Gámez

Por otro lado, organizaciones locales buscan concientizar a la comunidad sobre este programa.

“Para nosotros DACA es una gran prioridad entonces queremos que si uno cree que es elegible para daca o si cree que es elegible para daca pero tienen una gran duda que por favor acudan a Las Américas”, dijo Linda Rivas, la directora ejecutiva de Las Américas centro de apoyo al inmigrante.

Si a usted le gustaría saber más sobre DACA y cuáles son sus requisitos puede llamar a Las Américas al (915)544-5126

Sara Villegas tiene el informe.