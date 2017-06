Mujer conservó el cadáver de su esposo por 2 años en el armario

(Noticias Ya).- Una mujer en Albuquerque, Nuevo México mantuvo el cuerpo de su esposo escondido en su armario por dos años. El hallazgo se realizó en mayo cuando autoridades del alguacil de Bernalillo llegaron a su casa con una carta de desalojo.

De inmediato, el olor los llevó hasta el armario de pasillo que se encuentra en la habitación principal. Al abrir la puerta, vieron al cuerpo “momificado” debajo de sabanas y la cabeza recostada en una almohada. Según medios locales, el lugar contaba con varios perfumes y contenedores de bicarbonato de soda.

Al ser cuestionada, la mujer comentó que su esposo murió en abril del 2015 y aún no ha podido superar la perdida de su amado. Por el momento se encuentra en un centro de salud mental para ser evaluada.

Mientras autoridades investigan de que murió, no se sabe si la mujer enfrentará cargos. La señora quien no ha sido identificada, mencionó que su esposo sufría de dolor de espalda y le gustaba acostarse en el armario. También dijo que había estado tosiendo pero no quiso ir al doctor.

El hijo de la pareja intentó visitarlos pero nadie abrió la puerta.