Niños podrán leer historias a los animales durante el verano

(Noticias Ya).- Durante el verano los niños muchas veces no tienen nada que hacer y es por esto que una nueva iniciativa comenzará para que los padres puedan llevar a sus hijos a realizar actividades seguras y educativas.

Humane Society del Condado Pinellas tiene un nuevo programa donde los niños pueden leer libros a cualquier animal en la instalación y de esta manera mejoran sus habilidades de lectura.

Con este tipo de actividades “los niños construyen confianza en sus habilidades de lectura cuando están leyéndole a los animales que no los van a juzgar y no les importa si estos estropean una palara o forman sus propias historias al no entender lo que leen” dijo Lucy Monette, Coordinadora de Humane Society del Condado Pinellas.

Usualmente los niños toman su tiempo en leerle a los animales que nunca se rinden y continúan acompañando a los menores de edad que sacan de su tiempo para entretenerlos mientras también aprenden. Este programa es gratuito y los niños son bienvenidos a formar parte para que puedan leer sus historias durante horas de oficina.