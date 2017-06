Sudar más mientras te ejercitas no es tan bueno como creías

(Noticias Ya).-(CNN)Para algunas personas, el verano es el momento para quedarse adentro haciendo ejercicio. Pero otros dan la bienvenida al calor como una manera de sudar más y conseguir un mejor entrenamiento.

De hecho, desde hace tiempo he considerado la sudoración de mis sesiones de ejercicio como una señal de lo intenso de la jornada. Pero resulta que me he equivocado: cuánto sudas no necesariamente se correlaciona con la intensidad de tu entrenamiento o cuántas calorías quemas.

Cuando la temperatura corporal aumenta, las glándulas ecrinas secretan el sudor y la evaporación de la humedad de la piel le ayuda a enfriarse. Por supuesto, la sudoración puede ocurrir por otras razones, como el estrés o el miedo.

Ese tipo de sudor proviene de las glándulas apocrinas, que se localizan principalmente en la axila y la ingle.

Lo que sudamos durante el ejercicio responde a una serie de factores, incluyendo el género (los hombres tienden a sudar más que las mujeres) y la edad (las personas jóvenes sudan más que las personas mayores), así como la genética, la temperatura y la humedad.

El peso también juega un papel. Las personas más grandes tienden a sudar más, porque sus cuerpos generan más calor.

Y sorprendentemente, las personas con mejor condición física tienden a sudar más y más rápido durante el ejercicio, que los que no están en forma. Las investigaciones sugieren que a medida que su nivel de condición física mejora, el sistema de regulación del calor de su cuerpo se vuelve más eficiente, refrescándoles más rápido y permitiéndoles ejercitarse más fuerte.

Por otro lado, no asumas que un entrenamiento de bajo sudor significa que no estás trabajando lo suficiente o ni quemando suficientes calorías. Puede ser que el sudor se evapore rápidamente porque estás haciendo ejercicio en un ambiente fresco, al aire libre; o simplemente puede que no sudes mucho.

Sea cual sea el caso, es recomendable usar ropa hecha de telas sintéticas como poliéster o Lycra, que puede ayudarte a sentirte menos sudoroso. Por el contrario, el algodón, absorbe la humedad y tu ropa podría sentirse muy mojada después del entrenamiento.

No te dejes engañar si pierdes algo de peso después de un entrenamiento en el que sudaste mucho. Esto es simplemente el peso del agua que regresará cuando te rehidrates y no significa necesariamente que has quemado muchas calorías.