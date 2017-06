Amazon compra Whole Foods por $13.700 millones de dólares

(Noticias Ya/CNN).- El gigante de tecnología Amazon anunció este viernes que compró la cadena de supermercados orgánicos Whole Foods Market.

La compra se concretó por 13.700 millones de dólares.

“Millones de personas aman Whole Foods Market porque ofrecen los mejores alimentos naturales y orgánicos, y hacen que sea divertido comer sano”, dijo Jeff Bezos, fundador y CEO de Amazon. “Whole Foods Market ha satisfecho, deleitado y nutrido a los clientes durante casi cuatro décadas – están haciendo un trabajo increíble y queremos que continúe”, agregó el alto ejecutivo.

Acerca de Amazon

Amazon se guía por cuatro principios: la obsesión por el cliente en lugar de concentrarse en la competencia, la pasión por la invención, el compromiso con la excelencia operacional y el pensamiento a largo plazo. Amazon, AWS, Kindle Publishing, Kindle, Fuego, Fire TV, Amazon Echo y Alexa son algunos de los productos y servicios iniciados por Amazon. Para obtener más información, visite http://www.amazon.com/about y siga @AmazonNews.

Acerca de Whole Foods Market

Fundado en 1978 en Austin, Texas, Whole Foods Market es el principal supermercado de alimentos naturales y orgánicos, el primer supermercado nacional “Certified Organic”, y está posicionado como el supermercado más saludable de América ™. En el año fiscal 2016, la compañía tenía ventas de aproximadamente $16 mil millones y tiene más de 460 tiendas en los Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. Whole Foods Market emplea a aproximadamente 87,000 miembros del equipo y ha sido clasificado por 20 años consecutivos como una de las “100 Mejores Empresas para Trabajar” en América por la revista Fortune. Para obtener más información, visite www.WholeFoodsMarket.com o @WholeFoods en Twitter.