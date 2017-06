El aceite de coco no es tan saludable como lo venden

(Noticias Ya).-Al parecer el aceite de coco es tan poco saludable como el de aceite común y la mantequilla dicen los expertos, publicó el portal de BBC News.

Según los expertos de la Asociación Americana del Corazón (AHA, por sus siglas en inglés) que está repleto de las grasas saturadas que elevan el colesterol malo. Aunque este aceite se vende como un alimento “saludable” que puedes incluir en una dieta equilibarada. La AHA dice que no hay bueno.

Y es que el consejo sobre qué grasas comer puede ser muy confuso.

Por una parte, las grasas animales como la manteca de cerdo, generalmente se consideran malas; mientras que los aceites vegetales, como el olivo y el girasol, se consideran opciones más saludables. Esta teoría se basa en la cantidad de un tipo particular de grasa saturada que estos productos contienen.

Primero hay que entender que el colesterol es una sustancia grasa que se puede encontrar en algunos alimentos y existen el colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL) se dice que es “malo” y el de lipoproteínas de alta densidad (HDL), ‘bueno’.

El malo puede depositarse en las paredes de las arterias y provocar la acumulación de placas duras que pueden causar bloqueos, dando lugar a ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Y el último, se dice que es bueno porque transporta el colesterol LDL a su hígado donde se elimina. Una alta proporción de colesterol bueno a malo es más saludable.

Según la AHA, el 82% de la grasa en el aceite de coco es saturada, mucho más de lo que contienen las otras grasas que creías menos saludables:

• Mantequilla (63%)

• Grasa de vaca (50%)

• Manteca de cerdo (39%)

Algunos afirman que la mezcla de grasas en el aceite de coco todavía lo convierte en una opción saludable, pero la AHA dice que no hay evidencia de buena calidad para esto.

Por su parte, los especialistas dicen que debes de limitar la cantidad de grasa saturada que comes, reemplazando parte de ella con aceites vegetales insaturados – aceite de oliva y aceite de girasol, y sus variedades.

En el Reino Unido, el Public Health England aconseja a las personas que reduzcan la grasa saturada e invita a revisar las etiquetas nutricionales en los alimentos donde se muestra la cantidad de trans fat en cada producto:

• El hombre promedio no debe comer más de 30 g de grasa saturada al día.

• La mujer promedio no debe comer más de 20 g de grasa saturada al día.

Aunque los expertos destacan que la grasa sigue siendo una parte esencial de una dieta equilibrada y no deberíamos quitarla por completo. Pues la grasa es una fuente de ácidos grasos esenciales y ayuda al cuerpo a absorber vitaminas, como A, D y E.

“Para comer bien para la salud del corazón no se trata sólo de reducir la grasa, sino reducir los tipos específicos de grasa y teniendo cuidado sobre lo que estos son reemplazados con – grasas no saturadas y cereales integrales, en lugar de azúcares refinadas y carbohidratos”, dijo Victoria Taylor de la Fundación Británica del Corazón.

Citando a la fuente, aquí van unos consejos bajos en grasa:

• Asar, hornear, cocinar o cocinar en lugar de freír o asar.

• Cortar la grasa visible y quitar la piel de la carne antes de cocinar.

• Medir con una cucharada las grasas y aceites de los asados, guisos, estofados.

• A la hora de hacer sándwich, intenta no usar mayonesa, puede que no lo necesite si lo haces de algo que no esté tan seco.