Hallan culpable a joven que incitó a su novio a suicidarse

(Noticias Ya).- Michelle Carter fue declarada culpable de homicidio involuntario este viernes por la muerte de su novio en 2014, quien se envenenó al inhalar monóxido de carbono en su camioneta.

Las propias palabras de Carter, preservadas en cientos de mensajes de texto presentados como evidencia durante seis días de testimonios, ayudaron a sellar su condena en la muerte de Conrad Roy III, de 18 años, dijo el juez de la Corte Juvenil del Condado de Bristol, Lawrence Moniz.

“Ella admite en …textos que no hizo nada: no llamó a la policía o a la familia del señor Roy” después de escuchar sus últimas respiraciones durante una llamada telefónica, dijo Moniz. “Y finalmente, ella no emitió una simple instrucción adicional: sal de la camioneta”.

Carter, de 20 años, lloró en silencio mientras hablaba Moniz. Se puso de pie para recibir el fallo, lo que podría establecer un precedente legal para saber si es un crimen decirle a alguien que se suicide.

Los fiscales habían argumentado que Carter le envió a Roy numerosos mensajes de texto instándole a suicidarse, escuchó por teléfono mientras se ahogaba y no alertó a las autoridades o a su familia de que había muerto. El juez estuvo de acuerdo.

“Este tribunal ha encontrado que las acciones de Carter y su falta de acción en lo que fue su propio deber con Roy, pues ella lo puso en ese ambiente tóxico, constituyó una conducta imprudente”, dijo el juez. “El tribunal encuentra que la conducta causó la muerte del señor Roy”.

Con Carter de pie, Moniz dijo: “Esta corte, tras revisar la evidencia, te encuentra culpable en la acusación con homicidio involuntario”.

Los familiares de Roy, que se sentaron cerca de Carter en la primera fila del tribunal de Moniz, lloraron cuando el juez marcó los pasos que Roy tomó para poner fin a su vida, así como la complicidad de Carter. Sentados frente a ellos, los miembros de la familia de Carter también sollozaron.

“Aunque estamos muy contentos con el veredicto, en realidad no hay ganadores aquí”, dijo la fiscal Katie Rayburn a periodistas más tarde. “Dos familias se han desgarrado y se verán afectadas por esto en los próximos años. Esperamos que el veredicto traiga algún tipo de cierre. Ha sido un proceso emocionalmente agotador para todos los involucrados”.

*Información de CNN