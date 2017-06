VIDEO: Muñeca “poseída” causa terror y se hace viral

(Noticias Ya).- Los videos donde aparece una muñeca hablando y moviéndose se viralizan y causa terror entre los habitantes de Perú.

En una banca en Cusco, un grupo de personas se encuentran alrededor de lo que aseguran es una muñeca “poseída”. El video paranormal que causa comentarios divididos ante su veracidad, muestra a la ahora apodada Anabelle peruana teniendo una conversación con los presentes.

Mientras dice frases como “he dormido tanto” que típicamente se escucha en las muñecas, también menciona preguntas como “¿dónde estoy?”, “¿por qué me he muerto?”, “mi amigo me hace caso”, entre otras.

El problema causa más controversia cuando la sostienen para mostrar que no tiene todas las pilas y se encuentra en el botón de apagado.

Mientras no se sabe si es verdad, se le advierte que las imágenes pueden herir la susceptibilidad de algunas personas.