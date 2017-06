Capricornio: a reducir gastos para mejorar tus finanzas y tu salud

(Noticias Ya).-Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) El amor y las actividades sociales son el principal foco de atención este mes. Evita las luchas de poder, la voluntariedad y hablar excesivamente de tus logros.

Este es un periodo para ser buen miembro de un equipo y sublimar los deseos personales en pro del grupo. Si las condiciones no son las perfectas en tu vida, adáptate lo mejor posible a ellas. Llegará el momento en que podrás cambiarlas.

Tu salud y tu vitalidad mejoran muchísimo después del 23

Mientras tanto descansa y relájate más. Los problemas de salud de este mes tienen su origen en una falta de armonía social; arregla esos problemas antes de acudir a un profesional de la salud. Después del 21 se favorece la salud con programas de desintoxicación. También te van mejor los programas o dietas de adelgazamiento.

El amor es feliz y activo

Si estás soltero y aún no has encontrado a esa persona especial, todavía hay buenas oportunidades. Igual que el mes pasado, el problema en el amor es la abundancia, no la falta de oportunidades. Hay tantas personas posibles que es difícil elegir.

Ese es un problema en la vida social en general también; hay demasiadas invitaciones, demasiados amigos, demasiadas fiestas. La Luna nueva del 10 será una gran ayuda, pues aportará claridad a la vida amorosa y social. A medida que avanza el mes te llegara un compromiso que no puedes decir que no.

Las finanzas son razonables este mes

Son mejores antes del 23 de julio que después. Las deudas o el pago de deudas podrían inhibir la riqueza en este periodo. Los intereses económicos de tu pareja priman sobre los tuyos; esto sería natural dado como se presenta tu carta, pero aun así, sé proporcionado.

Después del 23 trabaja en reducir gastos y derroche

Líbrate de las posesiones que sólo ocupan espacio y no tienen ninguna utilidad. Despeja el camino para que lleguen nuevos bienes económicos. Evita las especulaciones desde el 13 al 17. Una conmoción en la profesión alrededor de este periodo es temporal.

Números de la suerte 8-13-24-32-56

