Día de padres sangriento en el centro de la Florida

(Noticias Ya).- La celebración del día de los padres en la Florida Central fue uno muy sangriento.

El primer incidente se registró a las 3:00 a.m. en la cuadra 3000 de Pioneer Road, donde un hombre celebraba su cumpleaños 39 y fue baleado. De acuerdo con la Oficina del Alguacil del Condado Orange, Alexis Osmick, quien era padre de nueve niños, fue trasladado al Orlando Regional Medical Center donde falleció. Invitados de la fiesta dijeron que la víctima estaba tratando de separar a dos personas que se enfrascaron en una pelea. El individuo que baleó a Osmick está cooperando con las autoridades.

No obstante, en el mismo condado, las autoridades investigan el hallazgo de un cádaver en una residencia en Rosemont en Miracle Road. Agentes dijeron que un familiar de la víctima llamó para reportar el mismo. El Alguacil proclamó la muerte como sospechosa, pero no están buscando a ningún sospechoso ya que creen tener los nombres de todos los involucrados de este incidente. No se reveló la identidad de la persona, ya que los familiares no habían sido notificados.

El tercer suceso ocurrió en el 402 Campus View Drive en Orlando, donde tres personas resultaron apuñaladas. Uno fue herido en el pecho, pero no se brindaron detalles de las otras dos víctimas. Uno fue llevado al Florida Hospital North y los otros dos al Orlando Regional Medical Center.

La última peripecia tomó escenario en el estacionamiento de The WingHouse en Ocala a las 10:00 p.m. en la Silver Spring Boulevard. Testigos dijeron que dos hombres estuvieron discutiendo y uno abrió fuego en varias ocasiones. Matthew Boyd, un oficial de corrección, estaba en el lugar junto a su familia y al ver la situación junto a otro hombre ordenaron al pistolero que se tirara al suelo. Acto seguido la policía lo arrestó. Se desconoce la extensión de las heridas.

Todos los incidentes están bajo investigación.