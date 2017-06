Luego de ocho años, le otorgan la residencia a periodista refugiado

(NOTICIAS YA).- Ricardo Chávez Aldana ingreso con su familia a este país en diciembre de 2009, luego de ser amenazado de muerte cuando trabajaba como conductor en una estación de radio. Ricardo pidió asilo político y hoy los Estados Unidos le doy la bienvenida como residente permanente.

“Ya había recibido amenazas anteriormente pero habían sido por teléfono, no les tome tanta importancia hasta que asesinan a mis sobrinos y después de que yo critico el proceder de las autoridades en México, es cuando recibimos una llamada diciendo que si yo seguía denunciando los hechos iba a correr más sangre.”, comentó.

Su caso, como el de otros periodistas, han sido representados por el abogado Carlos Spector.

“Con Ricardo ganamos el caso, han habido otros casos de periodistas que hemos ganado sin embargo prefieren no ser mencionados pero en total hemos ayudado a cinco periodistas.”, confirmó el experto en migración.

Desafortunadamente casos recientes como el del periodista Martín Méndez, no corrieron con la suerte de Ricardo, ya que después de meses de permanecer preso en una cárcel migratoria, decidió regresar a México.

Hoy, Ricardo desconoce si regresará a ser reportero otra vez.

“Por el momento no tengo la intención de regresar a los medios de comunicación, no sé más adelante, la vida da muchas vueltas pero en el trabajo que yo me desempeño está muy bien, estoy bien con mi familia.”, puntualizó Chávez.

Con información de Milton Baca.