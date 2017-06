Canadá emite moneda que brilla en la oscuridad

(Noticias Ya).- Para conmemorar el 150 aniversario de Canadá fueron emitidas 6 monedas que circularán de manera oficial para uso diario como dólares canadienses. Una de las versiones de la moneda de dos dólares es que brilla es la oscuridad simulando una aurora boreal con uno de los paisajes emblemáticos.

La real casa de moneda realizó un concurso entre diseñadores canadienses para elaborar las nuevas monedas conmemorativas. La que llama la atención es la Danza de los espíritus, “Dance of the spirits” creada por Timothy Hsia, la moneda que brilla en la oscuridad y que es vendida dentro de una colección llamada My Canada, My Inspiration con un valor de 16 euros o 26.95 dólares canadienses.

Canadá celebra 150 años de su proclamación como confederación, registrada el primero de julio de 1867 cuando solo tenía 4 provincias: Ontario, Quebec, Nueva Escocia y Nuevo Brunswick.