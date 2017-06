Estas son algunas razones por las que tu bebé no quiere gatear

(TODO BEBÉ).-Aunque cada bebé es diferente y su desarrollo muy personal, si no muestra interés en gatear conviene llevarlo a una revisión para resolverlo, publicó la Revista Padres e Hijos.

Si tu bebé de 12 meses no gatea, no tiene interés o gatea de manera extraña, como arrastrándose, tienes que llevarlo a una revisión pediátrica, ya que existen algunas razones por las que podría no hacerlo.

Si bien es cierto que el crecimiento de cada pequeño es muy personal; el gateo es una etapa vital en su desarrollo. Así que si tu peque está por cumplir el año y no gatea, puede que algo lo esté impidiendo, advierte la fuente.

Citando a la fuente, estas son algunas razones por las que un bebé no quiere gatear. Podría incluso haber motivos que le impidan desplazarse y estén interrumpiendo esta etapa:

• Tener sobrepeso

• La falta de estimulación

• Inmadurez en el desarrollo normal

• Miedos

• Alguna discapacidad

• Problema físico como la displasia acetabularia

Atiende las anomalías que notes en tu pequeño, sea cual sea la razón por la que tu bebe no gatea, debes ayudarle a combatir el problema y enseñarle cómo hacerlo, así como lo harías al enseñarle a lavarse los dientes o vestirse.