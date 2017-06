VIDEO: ¡Las mexicanas hacen la fiesta en Rusia!

Kazán, Rusia. (ICITUS). Las grandes citas del futbol mundial son eventos casi exclusivamente masculinos. Hay países en los que una mujer ni siquiera puede entrar al estadio. A lo largo de muchos viajes para los torneos de la FIFA hemos visto a centenares de hombres que viajan solos, acompañados de sus cervezas, abrazados y cantando juntos. Pero no los que siguen al Tricolor, porque a las mexicanas no les gusta quedarse en casa.

De las aficiones que viajan siguiendo a sus equipos, la mexicana es de las más fieles y por mucho, la más numerosa del continente americano, ya sea que llegue desde México o desde Estados Unidos. También tiene fama de ser de las más generosas a la hora de gastar los dólares. Ha habido días como en el Mundial de Francia 98, cuando en el Stade Gerland, de Lyon, con capacidad para 42 mil aficionados, 35 mil de ellos eran mexicanos. Ese día el Tri derrotó a Corea del Sur ahí.

En Rusia no ha sido la excepción, aunque no hay tantos mexicanos, ni aficionados de otros países. Con todo, los mexicanos están consiguiendo boletos sin problemas para entrar y están haciéndose escuchar fuerte. Al menos así lo lograron en el duelo ante Portugal, en Kazán, aunque el estadio no logró llenarse.

Y otra característica de la afición mexicana es que viajan mucho grupos familiares, no sólo de amigos. Y muchas, muchas mujeres que son aficionadas del futbol y hacen lo que seas para ir con sus maridos, con sus hijos y solas, a seguir al equipo en sus aventuras.

Y claro, los rusos se divierten mucho con los aficionados tricolores por las máscaras y los disfraces, como los del Chapulín Cololado, de los que contamos tres en Kazán.

Así pues, la fiesta tricolor es una fiesta de hombres y mujeres que viajan juntos a entregar el corazón a un equipo que hasta ahora, comenzó bien en esta Copa Confederaciones, y mañana enfrentará a Nueva Zelanda en Sochi.

José Antonio García / Enviado