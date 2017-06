VIDEO VIRAL ¿El maestro utiliza “mano dura” con su estudiante?

(Noticias Ya).- Estudiantes de una primaria en León, Guanajuato hacen viral un video donde alegan un profesor está usando “mano dura”.

En las imágenes se ve como el maestro de la primaria Hermanos Aldama forcejea con el estudiante con el fin de quitarle la mochila. Al final le pone la mano en el cuello y se la quita mientras le dice, “bueno no entiendes, no entiendes Emmanuel, no entiendes”.

El video se acaba cuando el profesor se va a su escritorio. Medios locales intentaron buscar la opinión de la escuela y la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), pero nadie ha querido hablar.

Esta grabación se hizo viral ya que crea comentarios divididos. Muchos dicen que se le pasó la mano y otros dicen que no fue para tanto.

Al final la opinión que no es interesa es la de usted.