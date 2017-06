El ‘acné neonatal’ que podría aparecer durante los primeros días del bebé

(TODO BEBÉ).-Es muy común que empiecen a brotar un tipo de granitos en la piel de los recién nacidos; es acné, no el mismo que aparece en la adolescencia, pero si muy similar, publicó el sitio web Ok Diario.

Primero hay que entender que estos son “depósitos” de grasa y de queratina con apariencia de granitos color blanco. Se trata del llamado acné neonatal o Milia, un tipo de acné que aparece en los recién nacidos y que es similar al común.

Este aparece por lo general en las dos primeras semanas de vida y es más común en varones, según información del sitio web especializado Acné Tratamiento. No obstante, si el acné aparece después de los tres meses, entonces se trata de otra variante que se llama acné lactante, agrega la fuente.

Los granitos pueden brotar más comúnmente en la piel de su rostro pero también aparecen en otras zonas de cuerpo como en la espalda y brazos, pero seguramente se instalarán en la nariz, mejillas y frente del bebé. Es importante saber que no causan ningún tipo de dolor al bebé, no provocan comezón y no son contagiosos.

La razón del acné está vinculada con el hecho de que, la piel del bebé, crece de manera considerable en las primeras semanas de vida debido a las hormonas maternas que recibió a través de la placenta e incluso por acumulación de queratina.

No hay que preocuparse por quitarlos ya que suelen desaparecer por sí solas durante el primer mes y hay que tener en cuenta es que no deben estrujarse, ya que eso podría provocar que se infectaran.

Tampoco es necesario ningún tratamiento médico para eliminarlos pero si ayudarías manteniendo una buena higiene del bebé con un poco de agua y un jabón especial para su edad. En caso de comezón, es conveniente colocar compresas de agua fría sobre el acné.

Se dice que son más propensos a estos granitos los bebes que permanecieron en la incubadora, que han contado con vendajes por distintos motivos o los que han nacido en un lugar con un clima cálido.

Aunque dicen especialistas que, quienes sufrieron de acné neonatal tienen una predisposición mayor a sufrir acné en el futuro, pero esto no sugiere ningún tipo de peligro para el recién nacido.