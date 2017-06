Patrulla Fronteriza arresta a inmigrantes que recibían atención médica

(Noticias Ya).- Agentes de Patrulla Fronteriza irrumpieron en un campamento médico en el desierto de Arizona la semana pasada para arrestar a cuatro inmigrantes.

De acuerdo con Associated Press, un helicóptero sobrevoló la zona, mientras 15 camiones y 30 agentes se acercaron por tierra al campamento de la organización No More Deaths/No Más Muertes, que ofrece refugio, agua y atención médica para aquellos que cruzan a Estados Unidos a través del desierto.

“Esta operación no tiene precedentes y no es de rutina. No fue parte de sus operaciones cotidianas. Fue un bloqueo militar escenificado”, dijo la voluntaria del grupo, Catherine Gaffney.

La mujer dijo que un doctor de la organización pidió a Patrulla Fronteriza les concedieran más tiempo para atender a los inmigrantes, quienes estaban afectados por el intenso calor y requerían cuidado y supervisión por al menos 24 horas más.

La agencia a su vez trató de ingresar al campamento para cuestionar a los inmigrantes sobre su estatus legal y, cuando eso no se logró, “no tuvieron más remedio” que obtener una orden de cateo, según detallaron en un comunicado.

Las autoridades habían monitoreado a los hombres desde el martes pasado, cuando llegaron al campamento tras varios días en el desierto. Los agentes se establecieron afuera y permanecieron ahí dos días.

Cuando entraron al lugar, voluntarios trasladaron a los migrantes a otra zona del campamento; sin embargo, todos los mexicanos fueron detenidos. Tienen entre 19 y 40 años. “No necesitaban 30 agentes para arrestar a cuatro personas enfermas”, dijo Gaffney.

El grupo, que tiene un arreglo verbal con la Patrulla Fronteriza en Tucson para operar desde hace 13 años, denunció que los agentes habían rastreado a los migrantes por más de 18 millas pero esperaron a que llegaran al campamento para arrestarlos. Sin embargo, continuarán ofreciendo la ayuda.

La agencia indicó que sus agentes evaluaron a los detenidos en el lugar y los encontraron “en buen estado de salud” pero los trasladaron a un hospital local “como medida de precaución”. Añadieron que uno de ellos, Lucindo Díaz Hernández, había sido procesado por drogas y deportado.

En lo que va del año, agentes de la Patrulla Fronteriza en Tucson han rescatado a 160 migrantes en el desierto y reportado 14 muertes.

Cabe destacar que el presidente Donald Trump ha destacado el aseguramiento de la frontera desde su campaña, incluyendo la construcción de un nuevo muro. A raíz de su elección se ha reducido el número de cruces ilegales a Estados Unidos, aunque las autoridades han acudido a lugares públicos como tribunales para arrestar a indocumentados.