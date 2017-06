VIDEO: Mujer exige ser atendida por un doctor de raza blanca

(Noticias Ya).- Un incidente racista a cargo de una mujer en Canadá se ha vuelto viral tras difundirse por medio de redes sociales.

De acuerdo con Newsweek, la mujer no identificada se encuentra acompañando a su hijo en la sala de espera de una clínica y le exige a una de las empleadas que su hijo sea atendido por un “doctor blanco” que no tenga “dientes café” y “que hable inglés”.

La grabación fue realizada esta semana por Hitesh Bhardwaj en un suburbio de Toronto. Ver el racismo “tan abierto, sin miedo, frente a tanta gente, sin siquiera temer ser reportada, fue impactante”, dijo.

“¿En qué clase de país horrible vivimos?”, cuestionó la rubia mujer mientras su hijo se quejaba de dolores en el pecho. “Vi a un doctor que no era blanco y no ayudó a mi hijo. Quiero un doctor blanco. ¿Me está diciendo que no hay un doctor blanco en todo el edificio?”, prosiguió.

Otros de los pacientes que también esperaban ser atendidos intervinieron, increpando a la mujer por sus actitudes racistas. “Tu hijo tiene mayores problemas si tú eres su madre que su necesidad por ver un doctor. Eres extremadamente grosera y racista”, le reclamó una mujer.