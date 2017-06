Agresor sexual se muda al lado de su víctima

(Noticias Ya).- Una joven de Oklahoma denuncia que el hombre que abusó sexualmente de ella cuando todavía era una niña es ahora su nuevo vecino.

De acuerdo con Tribune Media Wire, Harold English además es tío de Danyelle Dyer, y ahora vivirá a escasos metros de su víctima.

“Está justo ahí, prácticamente en mi patio trasero y eso me pone muy nerviosa y me hace no querer regresar a mi propia casa”, dijo la mujer de 21 años.

La joven y su familia indicaron que English acaba de salir de prisión y se mudó con su madre, cuya propiedad está separada de la de los Dyer por solo una barda.

“Mi hija no solo está sintiendo cómo su pasado vuelve para hostigarla, sino que años de furia y enojo que he tratado de reprimir están justo afuera de mi puerta”, expresó el padre de la víctima, Greg Dyer.

Al enterarse de la mudanza de English, la joven publicó un mensaje en Facebook alertando sobre su presencia, el cual inició con la frase: “conozcan a mi abusador y nuevo vecino”.

La familia busca cambiar la ley e impedir que los agresores sexuales puedan vivir tan cerca de sus víctimas. “Es solo agregar una palabra donde dice dónde pueden o no vivir. Agregar ‘víctima’ junto a escuelas y parques”, detalló Danyelle.

Ni English ni su madre han emitido declaraciones al respecto.