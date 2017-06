Búsqueda de un tesoro se convierte en un juego mortal

(Noticias Ya).- Después de que el millonario Forrest Fenn declarara en el 2010 haber escondido un tesoro en las montañas rocosas, los valientes buscadores no se han hecho esperar.

Según Fenn, enterró un cofre con joyas y oro, valorado en 2 millones de dólares. Para encontrar este tesoro, el millonario publicó un libro de sus memorias con un poema que contiene nueve pistas sobre su ubicación.

Esta búsqueda se ha convertido en un juego mortal, en el que la última víctima, un hombre de Colorado, desapareció en búsqueda del tesoro. Paris Wallace, de 52 años, era un pastor de la congregación religiosa Connection Church de Grand Junction, Colorado. Su cuerpo fue encontrado a la orilla de Río Grande, al sur del país.

Este caso ha ocasionado varias críticas en contra del millonario. Varias personas aseguran que no existe ningún tesoro, y lo acusan de la muerte de Wallace y de Randy Bilyeu, otro hombre, que fue encontrado sin vida en las inmediaciones de Río Grande, Nuevo México, tras estar desaparecido por 10 días, en busca del tesoro.

Sin embargo, a pesar de que muchas personas han solicitado poner fin a esta búsqueda, Fenn asegura que el tesoro existe y que encontrarlo es más fácil de lo que piensan.

En el poema “La emoción de la persecución” y sus 24 versos, Fenn dice están las pistas para ubicar el cofre millonario.

Este es el texto original:

The Thrill of the Chase

As I have gone alone in there

And with my treasures bold,

I can keep my secret where,

And hint of riches new and old.

Begin it where warm waters halt

And take it in the canyon down,

Not far, but too far to walk.

Put in below the home of Brown.

From there it’s no place for the meek,

The end is drawing ever nigh;

There’ll be no paddle up your creek,

Just heavy loads and water high.

If you’ve been wise and found the blaze,

Look quickly down, your quest to cease

But tarry scant with marvel gaze,

Just take the chest and go in peace.

So why is it that I must go

And leave my trove for all to seek?

The answers I already know

I’ve done it tired, and now I’m weak

So hear me all and listen good,

Your effort will be worth the cold.

If you are brave and in the wood

I give you title to the gold.